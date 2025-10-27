Șoferii nu vor mai putea păcăli radarul. Cum funcționează sistemul de „viteză medie” cu camere multiple?

Poliția Română pregătește un proiect major de reformă a legislației rutiere, care prevede transformarea camerelor video din orașe și de pe drumurile naționale în radare fixe capabile să calculeze viteza medie a vehiculelor.

Inițiativa are scopul de a crește siguranța rutieră și de a simplifica modul în care sunt sancționate abaterile de viteză, notează Defapt.ro

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că vor urma dezbateri publice cu privire la proiectul de modificare a OUG 195/2002, actul care reglementează circulația rutieră în România.

Astfel, conform proiectului, toate camerelor video ale autorităților locale și ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vor fi integrate într-un sistem unic de supraveghere a traficului, iar pentru prima dată în România va fi introdus conceptul de „viteză medie”, folosit deja în mai multe state europene.

În prezent, Poliția Română acționează pe trei direcții principale pentru combaterea abaterilor rutiere:

*controale directe efectuate de polițiștii din teren;

*monitorizarea traficului cu ajutorul celor 700 de radare mobile din programul e-SIGUR;

*procesarea sesizărilor venite din partea participanților la trafic.

Cum vor funcționa noile radare fixe

Noile modificări ar urma să extindă capacitatea de supraveghere, prin integrarea miilor de camere montate deja de primării și CNAIR în rețeaua națională de control automat al vitezei, notează Defapt.ro

Potrivit șefului Poliției Române, chestorul-șef Bogdan Despescu, sistemul e-SIGUR a devenit operațional începând cu 1 ianuarie 2025 și urmează să fie extins semnificativ.

„Creăm premisele integrării în sistemul e-SIGUR a camerelor administrației publice locale și CNAIR, pentru procesarea unui volum masiv de date”, a explicat acesta.

Noul sistem va fi complet automatizat: imaginile vor fi analizate de un software care va calcula viteza medie de deplasare pe un sector de drum.

Dacă media depășește limita legală, va fi emisă o alertă și o sancțiune automată.

Ce înseamnă „viteza medie” și cum va fi calculată

Conceptul de „viteză medie” presupune măsurarea timpului în care un vehicul parcurge distanța dintre două camere fixe.

Dacă timpul de deplasare este mai scurt decât ar permite limita legală, sistemul stabilește cu cât a fost depășită viteza admisă.

Autostrada București–Pitești are aproximativ 130 km. Astfel, spre exemplu, dacă un șofer respectă limita de 130 km/h, durata minimă de parcurgere este de 60 de minute.

Dacă ajunge în 40 de minute, viteza medie este de aproximativ 195 km/h — ceea ce duce la suspendarea permisului pentru 90 de zile, pentru depășirea vitezei legale cu 65 km/h.

Amenzi automate pentru proprietarii vehiculelor

Un alt element de noutate îl reprezintă simplificarea modului de sancționare.

„Introducem un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit.

În această situație, procesul-verbal se consideră comunicat direct”, a explicat Bogdan Despescu.

Astfel, proprietarul mașinii va primi amenda automat, fără a mai fi necesară identificarea șoferului la momentul faptei.

Dacă proprietarul declară că altcineva conducea vehiculul, procesul-verbal inițial se anulează, iar sancțiunea se emite pe numele șoferului real.

