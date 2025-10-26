Un incendiu a izbucnit duminică dimineața la un bloc din Florești!

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la balconul unui apartament situat pe strada Eroilor din comuna Florești.

Incendiu în Florești | Foto: Facebook

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața la un bloc din Florești, însă nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

„Din primele date, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, iar până acum nu sunt persoane care să solicite îngrijiri medicale. Totodată, nu s-a impus evacuarea locatarilor.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere și autoscara. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite de către pompieri, manifestându-se doar la respectivul balcon.

Din păcate, o pisică nu a mai putut fi salvată, iar flăcările au izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei lumânări nesupravegheate”, a anunțat ISU.

