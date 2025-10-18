Detectoarele de gaz, tot mai necesare. Când trebuie montate și lista firmelor care au dreptul să le instaleze

Legislația în vigoare prevede că detectoarele automate de gaz sunt obligatorii în încăperile unde funcționează centrale termice sau aragazuri, ferestrele sunt din termopan, sticlă securizată sau au o grosime mai mare de 4 milimetri. Montajul poate fi făcut doar de firme autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE).

Conform HotNews.ro, pe site-ul ANRE este disponibilă o listă cu aproximativ 5.700 de firme acreditate la nivel național. Aceste dispozitive de detectare sunt menite să declanșeze alarma și să oprească automat alimentarea cu gaz atunci când concentrația de metan din aer depășește 2% din volum.

Astfel, potrivit ordinului ANRE nr. 89/10.05.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, senzorii de gaz sunt obligatorii în:

Încăperile în care sunt montate aparate consumatoare de gaze (de exemplu centrale, aragaz etc.) în cazul în care suprafețele vitrate (ferestrele) au geamuri cu grosime mai mare de 4 milimetri sau sunt de tip special (termopan, securizat etc.).

Încăperile în care există risc semnificativ de intoxicații, incendii sau explozii datorate unor scurgeri de gaze naturale acumulate.

Aceleași norme prevăd că este interzisă scoaterea din funcțiune, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, a detectoarelor automate de gaze sau utilizarea în continuare a aragazului sau centralei în încăperile în care senzorii respectivi nu funcționează corespunzător specificațiilor tehnice date de producător.

Lista ANRE a firmelor autorizate pentru lucrări în sectorul gazelor

Pe site-ul ANRE se găsește o listă cu peste 5.600 de firme autorizate, la nivelul întregii țări, pentru a face lucrări în domeniul gazelor naturale. Pentru județul Cluj, sunt disponibile 56 de firme de acest gen.

Foto: Depositphotos.com

