Literatura populară sub lupă academică. Cercetători din țară și străinătate se reunesc la Cluj

În perioada 17-18 octombrie 2025, are loc cea de-a treia ediție a „International Conference for the Study of the Novel”, un eveniment dedicat studiului ficțiunii populare și a funcțiilor sale ideologice în România și dincolo de granițele țării.

Literatura populară sub lupă academică. Cercetători din țară și străinătate se reunesc la Cluj | Foto: ICSN

Conferința, intitulată „Ideologies of Popular Fiction in Romania and Beyond: Cultural Functions, Global Circulations”, este organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), prin Facultatea de Litere și Arte, și Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului de cercetare „Ideological Functions of Popular Literature in Postcommunist Romania” (IDEOLIT).

Conferința aduce în discuție rolul literaturii populare: de la romane polițiste, de dragoste, fantasy, pentru copii sau benzi desenate, în reflectarea ideologiilor culturale, politice și economice. De asemenea, vor fi abordate subiecte precum: competiția între genuri literare, economia literaturii populare, feminismul și diversitatea în genurile literare, precum și circulația internațională a cărților populare.

