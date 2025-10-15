Vremea se îmbunătățește la Cluj. Care este prognoza meteo pentru astăzi, 15 octombrie?

După o săptămână în care au predominat ploile și vremea mohotâră, clujenii vor avea parte de o zi ceva mai bună.

Prognoză meteo pentru Cluj-Napoca, 15 octombrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Spre deosebire de zilele trecute, astăzi nu sunt anunțate deloc precipitații, iar vântul nu va mai sufla la fel de puternic.

Maxima zilei de astăzi va fi de 13 grade Celsius și va fi înregistrată în jurul orei 16. În schimb, minima va fi de de 4 grade Celsius, resimțită în jurul orei 8.

