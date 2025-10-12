Prognoză meteo Cluj-Napoca. Vezi cum va fi vremea duminică, 12 octombrie 2025.

În Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor fi ușor mai ridicate azi, 12 octombrie față de ieri.

Va fi puțin mai cald, duminică, la Cluj-Napoca | Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

La Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor fi de 16 grade Celsius, duminică, 12 octombrie 2025, potrivit datelor ANM.

Va fi puțin mai cald decât a fost ieri.

Temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult noros.

Viteza vântului va fi de 12 m/s.

Temperaturile vor trece ușor de 10 grade Celsius în jurul orei 11.00, iar maxima zilei, de 16 grade Celsius va fi în jurul orei 15.00.

