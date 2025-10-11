Prognoză meteo Cluj-Napoca. Cum va fi vremea azi, 11 octombrie 2025?

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, temperatura maximă va fi de 14 grade Clesius la Cluj-Napoca.

Prognoză meteo pentru Cluj-Napoca, sâmbătă, 11 octombrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Cerul va fi parțial noros în prima zi de weekend, la Cluj-Napoca.

Temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius, iar minima zilei de 7 grade Celsius.

Viteza vântului va fi de 10 m/s.

Până în jurul orei 11.00, temperaturile nu vor depăși 10 grade la Cluj-Napoca, iar maxima zilei de 14 grade va fi resimțită în jurul orei 14.00.

