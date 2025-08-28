Pepiniera RIVUS, un „spectacol verde”. Peste 700 de arbori maturi pregătesc viitorul „pădurii urbane” din Cluj

În centrul proiectului urban RIVUS Cluj-Napoca, care va fi amplasat în locul fostei fabrici Carbochim, se află pepiniera care găzduiește peste 700 de arbori , aflați în proces de aclimatizare înainte de a fi transplantați în viitoarea grădină urbană.

Această pepinieră, parte a Stațiunii de Cercetare Horticola a USAMV Cluj-Napoca, combină rolul funcțional cu cel educațional, oferind studenților un laborator practic pentru studiu și îngrijire arboricolă.

Din Italia, direct în inima Clujului

Arborii provin din pepiniere specializate din Italia. Selecția lor a ținut cont de rezistență, adaptabilitate la clima locală și aspect vizual. Printre speciile remarcabile se numără metasequoia, ginkgo biloba, platani, tei, castani și arțari, cu vârste între 15 și 60 de ani. Au fost aduși în România prin tehnica de transplantare air, care permite ca arborii să fie mutați în orice anotimp, pregătind astfel viitoarea „pădure urbană” din RIVUS.

Întreținerea arborilor este asigurată de șase specialiști horticoli care se ocupă de irigare, tratamente fitosanitare, fertilizare și tăieri de întreținere, unele dintre speciile de arbori având nevoie de o întreținere mai riguroasă. Pepiniera devine astfel un spațiu viu și educativ, pregătind copacii pentru amplasarea lor în parcul ce va fi deschis publicului.

De la industrial la urban, RIVUS aduce natură, cultură și recreere în Cluj

RIVUS Cluj-Napoca este o investiție de peste 500 milioane de euro a IULIUS și Atterbury Europe, care transformă o zonă industrială de 14 hectare într-un ansamblu mixt: spații culturale, office, retail și recreere. În viitor, parcul urban va integra peste 700 de arbori din pepinieră, peste 100.000 de plante decorative, traseu de promenadă de aproximativ un kilometru de-a lungul Someșului, terase, facilități sportive și zone pentru evenimente în aer liber.

