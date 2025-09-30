RIVUS – un proiect de referință pentru regenerarea urbană, prezentat la Forbes Best Cities for Business Cluj-Napoca

Orașele care reușesc să îmbine inovația cu sustenabilitatea sunt cele care vor dicta ritmul dezvoltării urbane în următoarele decenii – aceasta a fost una dintre ideile centrale ale conferinței Forbes Best Cities for Business – Cluj-Napoca, unde reprezentanții mediului de afaceri au analizat modul în care tehnologia, digitalizarea și noile modele de lucru pot remodela orașele și pot răspunde provocărilor economice, sociale și de mediu.

În cadrul panelului „Inovație, digitalizare și sustenabilitate”, discuțiile s-au concentrat pe viitorul urban al Clujului: inițiative de digitalizare, infrastructură adaptată noilor cerințe și proiecte de regenerare urbană cu impact direct asupra calității vieții locuitorilor.

Cosmin Bogdan Micu, Leasing Manager Dezvoltare pentru proiectul mixed-use de reconversie urbană RIVUS, a subliniat importanța și complexitatea acestei investiții de peste 550 de milioane de euro, care transformă un sit industrial degradat, aflat la doar câteva minute de centrul orașului, într-un pol modern de cultură, business, zonă verde și retail.

„Cu câțiva ani în urmă, Carbochim, o fabrică construită în perioada comunistă, ajunsese degradată în proporție de 70%. Astăzi, aici prinde contur RIVUS – un proiect unic în regiune, cu o componentă verde de 5,2 hectare și cu o viziune integrată pentru viitorul Clujului. Proiectul va include cel mai mare centru de shopping din sud-estul Europei, cu o suprafață de 142.000 mp și peste 400 de magazine, alături de 15.000 mp de birouri premium green”, a afirmat Cosmin Micu.

O primă etapă importantă a proiectului de reconversie urbană a fost relocarea și retehnologizarea fabricii Carbochim, proces care acum este finalizat cu succes, cu o investiție de peste 7 milioane de euro. Etapă care a dovedit preocuparea grupului IULIUS de a salva acest simbol al industriei românești și de a crea un context adaptat actualității pentru continuarea activității de producție.

De asemenea, două clădiri istorice de pe sit – fosta clădire administrativă și o hală – vor fi integrate în proiect, una dintre ele urmând să devină un hub cultural, un spațiu care leagă patrimoniul trecutului de inovația viitorului. Totodată, pentru parcul nou creat în proiect, RIVUS Garden, au fost aduși peste 600 de arbori maturi din Italia, o investiție menită să ofere un nou standard în ceea ce privește integrarea zonelor verzi în proiectele de regenerare urbană.

„Pentru a asigura conectivitatea întregii zonei, prin proiectul de reconversie urbană se vor realiza un nou pod rutier peste Someș, două poduri pietonale, soluții de sistematizare a traficului, modernizarea unor străzi din proximitate, precum și amenajarea de infrastructură velo, aliniată la strategia autorităților de mobilitate. Proiectul va fi deservit de până la 4.800 de locuri de parcare, subterane și supraterane, dintre care 900 vor avea conexiuni pentru încărcarea mașinilor electrice, precum și peste 1.600 de spații pentru parcarea bicicletelor” – a explicat Cosmin Micu.

Prin viziunea și amploarea sa, RIVUS se conturează ca un reper al regenerării urbane, un proiect ce redefinește standardele de dezvoltare sustenabilă și integrează tehnologia, conectivitatea și responsabilitatea față de mediu în arhitectura viitorului.

„Finanțarea proiectului este, la rândul ei, remarcabilă: un credit verde, sindicalizat, de 400 de milioane de euro, cel mai mare de acest tip obținut în România pentru o investiție imobiliară, confirmă încrederea mediului financiar în relevanța proiectului nostru. RIVUS este un proiect extrem de complex, dar și o dovadă că regenerarea urbană este o necesitate pentru dezvoltarea orașelor noastre. Creditul acesta are o însemnătate mare pentru noi, deoarece reprezintă validarea că propunerea noastră este realistă, se bazează pe o nevoie concretă a orașului de a avea un proiect care oferă comunității mai mult spațiu pentru un stil de viață modern, accesibil în interiorul perimetrului actual al orașului”, a detaliat Cosmin Bogdan Micu.

Alocarea finanțării verzi asigură atingerea și respectarea standardelor de sustenabilitate LEED Platinum și EDGE Advanced, care acoperă întregul ciclu de dezvoltare – operare – refinanțare. Sindicatul de bănci care asigură finanțarea este format din Erste Bank (Lead Arranger), Banca Comercială Română (BCR), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) și BRD Groupe Société Générale.

RIVUS este un proiect care are în centrul său verdele și istoria locului, deschizând către oameni o zonă industrială și armonizând-o ca parte activă socio-economică din oraș și, totodată, creând peste 6.000 de locuri de muncă.

Material susținut de RIVUS INVESTMENTS SRL