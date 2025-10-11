Mircea Abrudean, întâlnire cu Cardinalul Parolin, al doilea om în stat la Vatican. Pacea, subiectul principal al discuției.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, s-a întâlnit ieri, 10 octombrie 2025, cu Cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, a doua funcție ca importanță în ierarhia Vaticanului.

Foto: senat.ro

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit, vineri, cu Cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, a doua funcție ca importanță în ierarhia Vaticanului, întrevederea a prilejuit consolidarea relațiilor bilaterale privilegiate și o discuție legată de principalele teme de interes comun aflate pe agenda de politică externă.

Potrivit unui comunicat al Senatului, Abrudean a mulțumit pentru sprijinul pe care Biserica Catolică îl acordă comunității românești și parohiilor din diaspora, apreciind și activitățile semnificative, filantropice și sociale, desfășurate de ordinele religioase catolice din România.

Interlocutorii au discutat și teme de interes comun cu privire la:

promovarea păcii

soluționarea pașnică a conflictelor

apărarea drepturilor omului și a libertății religioase

asigurarea sprijinului umanitar în situații de criză

Au fost abordată și prioblema situației din Ucraina, dar și evoluțiile recente din Orientul Mijlociu referitoare la conflictul dintre Israel și Hamas, cu un accent particular asupra aspectelor umanitare și a demersurilor pe care ambele părți le întreprind în beneficiul persoanelor afectate.

Cu prilejul întâlnirii de la Vatican, președintele Senatului a reiterat „importanța dialogului pentru identificarea soluțiilor la problemele cu care se confruntă omenirea, dar și multilateralismul”.

La întrevedere a participat și ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan.

Clujeanul Mircea Abrudean, întâlnire cu studenții români la Vatican

În marja vizitei la Sfântul Scaun, președintelui Senatului, Mircea Abrudean, a avut o întâlnire cu studenții români ai Colegiului Pontifical Pio Romeno, singura structură românească aflată pe teritoriul Vaticanului, cu preotul Isidor Iacovici, coordonator național pentru pastorația românilor catolici de rit latin în Italia, și preotul Gheorghe Militaru, vicar administrativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.



Președintele Senatului a fost, joi seara, oaspete de onoare la recepția organizată de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și OSM cu prilejul Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc.

