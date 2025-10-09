Vremea se îmbunătățește la Cluj. Care este prognoza meteo pentru astăzi, 9 octombrie?

Prognoza meteo pentru astăzi implică 0% precipitații pentru locuitorii din Cluj-Napoca.

Prognoza meteo pentru astăzi, 9 octombrie | Foto: monitorulcj.ro

Joi, 9 octombrie, vremea la Cluj va fi un mix între vara care tocmai a trecut și toamna care începe să-și intre bine în rol

Temperatura maximă astăzi va fi de 14 grade Celsius și este estimată în jurul orei 18:00. Pe de altă parte, va fi puțin înnorat după orele amiezii, fără șanse de precipitații.

Sfârșitul zilei va fi răcoros. Minima zilei se va resimți în jurul orei 23:00, când sunt estimate 9 grade.

