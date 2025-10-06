Început de săptămână cu ploaie la Cluj-Napoca! Cum va fi vremea astăzi, 6 octombrie?

Locuitorii municipiului Cluj-Napoca vor avea parte de zile ploioase în acest început de săptămână.

Prognoza meteo pentru luni, 6 octombrie| Foto: monitorulcj.ro

Luni, 6 octombrie, maxima atinsă va fi de 11 grade Celsius, în partea a doua a zilei, în timp ce minima este de doar 8 grade, înregistrată la ora 11.

În schimb, întreaga zi este prevăzută cu ploaie și vreme instabilă și ar urma să se întindă și pe următoarele zile ale săptămânii, astfel că celor care vor ieși din case le este recomandat să aibă la ei o umbrelă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: