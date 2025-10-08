Vreme capricioasă la Cluj. Cum va fi prognoza meteo astăzi, 8 octombrie?

Clujenii au parte de zile fără prea mult soare, în care predomină norii și ploaia.

Prognoza meteo pentru joi, 2 octombrie|Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 8 octombrie, la Cluj vremea va fi închisă, cu temperaturi sub cele obșnuite pentru data din calendar.

Maxima zilei va fi de 14 grade Celsius și urmează să fie înregistrată la ora 16:00, în timp ce minima acestei zi va fi dimineață, la ora 08:00, când sunt estimate doar 8 grade.

De altfel, vremea rămâne rece, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul episoadelor de precipitații.

