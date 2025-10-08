Mitropolitul Andrei Andreicuț a sfințit Centrul de Transplant Hepatic din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie din Cluj-Napoca

Centrul de Transplant Hepatic din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca a fost sfințit astăzi, 8 octombrie, de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Mitropolitul Andrei Andreicuț a sfințit Centrul de Transplant Hepatic din cadrul institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca | Foto: Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

La eveniment au luat parte personalul din cadrul institutului, dar și alți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe. Managerul spitalului, dr. Mihai Mleșnițe a explicat că ceremonia de sfințire marchează importanța îngrijirii și pentru suflet în cadrul actului medical, pe lângă atenția acordată sănătății fizice.

17 transplanturi hepatice cu mortalitate zero la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie din Cluj-Napoca

De asemenea, prof. dr. Nadim Al Hajjar, coordonatorul centrului, a subliniat că în acest an au fost efectuate 17 transplanturi hepatice cu mortalitate zero, inclusiv primul transplant de la un donator viu, realizat de la mamă la fiică, cu o evoluție clinică excelentă a ambelor paciente.

„Activitatea acestui centru nu este condusă de o singură persoană, ci este rezultatul muncii colectivului, a implicării tuturor celor care au contribuit încă de la început la inițierea programului, alături de administrația spitalului. Această reușită nu este doar o realizare chirurgicală, ci o performanță a întregului colectiv, obținută prin colaborare și implicarea fiecărui membru al echipe”, a declarat prof. dr. Nadim Al Hajjar.

