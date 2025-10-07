Ploile și vremea mohorâtă continuă la Cluj

Locuitorii din Cluj au parte de vreme închisă în acest început de săptămână.

Prognoza meteo pentru marți, 7 octombrie|Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

La fel ca luni, și marți, 7 octombrie, prognoza meteo nu este în favoarea noastră.

Maxima zilei de astăzi va fi de 13 grade Celsius, la ora 16:00, în timp ce minima estimată este de 8 grade, în jurul orei 08:00, astfel că vom avea parte de o vreme capricioasă.

