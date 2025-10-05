Gala Opera Fantastică 2025, pe scena Auditoriumului Maximum din Cluj-Napoca. Fondurile obţinute în urma vânzării biletelor, direcţionate către Asociaţia Autism Transilvania.

Gala Opera Fantastică 2025 va fi organizată, pe 1 noiembrie, la Auditorium Maximum din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, iar banii obţinuţi în urma vânzării biletelor vor fi direcţionaţi către Asociaţia Autism Transilvania.

Gala Opera Fantastică 2025: „Arta face bine”. Fondurile obţinute, direcţionate către Asociaţia Autism Transilvania|Foto: Depositphotos.com

Sub motto-ul „Arta face bine...” şi prezentată de muzicolog dr. Luminiţa Arvunescu, noua ediţie a Galei Opera Fantastică va fi susţinută de Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat Transilvania, aflată sub conducerea dirijorului Cristian Mandeal, avându-i ca invitaţi pe soprana Mihaela Vîrban, mezzosoprana Denisa Iamandi, tenorul George Vîrban şi baritonul Darius Gruiţă.

Gala Opera Fantastică 2025: „Arta face bine”. Fondurile obţinute în urma vânzării biletelor, direcţionate către Asociaţia Autism Transilvania.

Evenimentul, care se va desfășura sâmbătă, 1 noiembrie, va începe la ora 19:00, și este organizat de Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură din Bucureşti şi Asociaţia Autism Transilvania din Cluj Napoca, cu implicarea autorităţilor locale şi a unor societăţi din mediul privat.

Fondurile obţinute în urma vânzării biletelor la acest eveniment vor fi direcţionate către Asociaţia Autism Transilvania pentru a susţine continuarea programului de educaţie non-formală „Vreau să fiu independent! - Pot, Fac, Reuşesc!”, program care va oferi copiilor şi tinerilor cu autism posibilitatea de a intra în contact cu diverse meserii, prin patru ateliere vocaţionale, potrivit unei informări publicate de organizatori.

Toate eforturile sunt îndreptate spre dezvoltarea, în timp, a unui serviciu permanent de ateliere protejate/economie socială şi mediere pentru încadrarea în muncă, fie independentă, fie asistată parţial sau total.

Proiectul Opera Fantastică a fost iniţiat în 2016 de Luminiţa Arvunescu cu scopul de a intermedia publicului bucureştean întâlnirea cu excelenţa din domeniul teatrului liric.

Recent, proiectul a început să se dezvolte în direcţia organizării de evenimente caritabile, anul acesta fiind pentru a doua oară când gala se desfăşoară în Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: