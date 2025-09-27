Cum va fi vremea la Cluj-Napoca, sâmbătă, 27 septembrie. Cer parțial noros și temperaturi de 18°C

Clujenii au parte astăzi de o zi de toamnă blândă, cu cer parțial înnorat și temperaturi maxime de până la 18°C.

Vântul va sufla slab până la moderat, și va atinde viteze de până la 10–15 km/h. Indicele UV va fi moderat. Răsăritul a fost la ora 07:18, iar soarele va apune la 19:13, marcând o zi de toamnă relativ liniștită.

La noapte, cerul va fi parțial noros, iar minima va coborî până la 6 grade Celsius.

Chiar dacă temperaturile au scăzut în ultima perioadă, vremea încă rămâne perfectă pentru plimbări și activități în aer liber alături de familie, dar să nu vă uitați gecile.

