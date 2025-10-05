Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic. Fostul primar al Capitalei urmează să fie extrădat.

Sorin Oprescu a fost reținut de polițiștii eleni în apropierea aeroportului din Salonic. Fostul primar al Capitalei a fost condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare.

Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic|Foto: Poliția Română

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost reținut de polițiștii greci în apropierea aeroportului din Salonic, informează Agerpres.ro

Potrivit Poliției, în cursul zilei de sâmbătă a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.

Sorin Oprescu, reținut de polițiști în Salonic. Fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare.

„Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul București. Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor. La momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel național și international”, conform informării publicate de Poliție.

În prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române, informează Poliția Capitalei.

Ministerul Justiției (MJ) a anunțat că pe teritoriul Greciei sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în proximitatea aeroportului din Salonic.

