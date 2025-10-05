Temperaturi scăzute, ploi și ninsori. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturi reduse, cer preponderent noros și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 5 octombrie|Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 5 octombrie, vremea rărmâne deosebit de rece în vestul, nord-vestul şi centrul ţãrii, iar în restul teritoriului vremea se va încălzi ușor.

Cerul va fi noros şi va continua să plouă în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nordul Moldovei şi în Oltenia. La munte, la altitudini de peste 1.800 m, trecãtor vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intenisificãri pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 - 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 - 12 grade Celsius.

În Cluj, vremea se menține închisă, cu un cer preponderent noros și va continua să plouă. Termperaturile maxime vor ajunge la 10 grade Celsius, iar minimele termice vor fi de 7 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu unintensificări în zonele monante înalte ale județului.

Vremea se va menține instabilă până la jumătatea săptămânii, iar de miercuri soarele își va face apariția de după nori.

