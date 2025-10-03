Vreme rece, ploi și ninsori în zonele montane. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme capricioasă la început de octombrie, cu temperaturi extreme, ploi, vânt și ninsori la munte. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 3 octombrie| Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 3 octombrie, vremea va fi închisă și rece, cu vânt puternic, cu precădere în sud-estul țării. Ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor, însemnat cantitativ mai ales în sud-estul țării. Precipitațiile vor fi și sub formă de aversă și vor fi condiții pentru descărcări electrice. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat nou de zăpadă.

Sursa: ANM

Temperaturile maxime se vor situa între 6 - 15 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 - 11 grade Celsius.

În Cluj, vremea se menține deosebit de rece dimineața, cu intensificări ale vântului mai ales în zona montană a județului. Cerul va fi preponderent noros, cu șanse crescute de precipitații.

Maxima termică va indica doar 11 grade Celsius, iar minima va fi de 6 grade Celsius.

În zilele de sâmbătă și duminică, maxima termică nu va depăși 12 grade Celsius, iar vremea se va menține rece, cu caracter instabil și ploi.

