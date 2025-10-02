Vreme închisă, ploi și maxime de 14 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține rece, cu o atmosferă preponderent închisă, se vor semnala ploi, iar în zonele montane înalte va ninge. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 2 octombrie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 2 octombrie, vremea va fi predominant închisă și rece, cu temperaturi sub cele obșnuite pentru data din calendar. Ploile se vor extinde în sud-vestul țării, iar în restul țării vor fi precipitații slabe cantitativ, local în Transilvania în Moldova și Crișana.

În zonele montane, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.500 m va ninge, temporar viscolit, și se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări puternice în sud-estul și nord-estul țării.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 - 14 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 - 8 grade Celsius.

În Cluj, vremea rămâne deosebit de rece, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul episoadelor de precipitații, insclusiv în zonele montane ale județului.

Cerul va fi preponderent înnorat și va ploua local și temporar, iar maxima zilei nu va depăși 11 grade Celsius, în timp ce minima termică va indica doar 3 grade Celsius.

Vremea se va menține capricioasă până la finalul săptămânii, iar temperaturile nu vor depăși 12 grade Celsius.

