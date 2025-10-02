RIVUS, partener al primei competiții internaționale „Babeş-Bolyai University International Case Competition”(P)

Proiectul mixed-use de reconversie urbană RIVUS a fost partener al primei ediții a Babeș–Bolyai University International Case Competition (BBU-ICC), un eveniment de referință pentru mediul academic din România, organizat de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș–Bolyai (UBB).

Competiția a reunit 11 echipe din zece țări, de pe cinci continente, fiecare formată din câte patru studenți coordonați de profesori, provenind din universități prestigioase precum HEC Montréal (Canada), IE University (Spania), The Chinese University of Hong Kong (China), University of Vermont (SUA), University of Technology Sydney (Australia) și altele.

RIVUS – studiu de caz privind impactul social

În rundele de calificare, participanții au avut de rezolvat două studii de caz propuse de companii din România, printre care și RIVUS, proiectul de reconversie urbană dezvoltat pe fosta platformă industrială Carbochim. Participanții au fost provocați să intre în rolul echipei de marketing RIVUS și să transforme angajamentul proiectului pentru incluziune într-o strategie concretă, cu soluții practice și măsurabile pentru accesibilitate și sprijinirea grupurilor vulnerabile – de la persoanele cu dizabilități vizibile, până la cele cu dizabilități invizibile. Totodată, au avut sarcina de a imagina un cadru complex de CSR, care să demonstreze cum RIVUS poate răspunde nevoilor imediate, dar și cum poate deveni un catalizator al impactului social, cultural și economic în comunitatea largă.

Din juriul care a evaluat soluțiile a făcut parte de Sandra Oprescu, președinte al Asociației ROHA, o organizație nonguvernamentală dedicată transformării comunităților din România într-un exemplu de incluziune și accesibilitate, prin crearea de spații urbane și clădiri publice prietenoase pentru toți, indiferent de abilități, alături de reprezentanții din echipa de management a proiectului RIVUS.

„Am fost profund impresionată de creativitatea și seriozitatea cu care studenții au abordat tema propusă. Prin soluțiile lor bine argumentate și realiste au arătat că înțeleg cu adevărat ce înseamnă incluziunea și cum poate fi transpusă în concret într-un proiect de amploarea și complexitatea RIVUS, care are potențialul de a redefini standardele de dezvoltare urbană. Este o dovadă a valorilor sănătoase pe care le cultivă noua generație, capabilă să identifice soluții cu adevărat relevante pentru societate. Iar acesta este exact tipul de abordare de care avem nevoie pentru a construi spații și comunități accesibile pentru toți” – a declarat Sandra Oprescu, președinte al Asociației ROHA.

Angajamentul RIVUS pentru educație și comunitate

Implicarea în BBU-ICC face parte din strategia de responsabilitate a grupului IULIUS și RIVUS, care mai include și alte parteneriate cu mediul universitar și acțiuni de implicare în comunitatea locală.

„În cadrul UBB-FSEGA punem un accent deosebit pe dezvoltarea competențelor practice ale studenților. Tocmai de aceea ne-am bucurat foarte mult de acest parteneriat între UBB și RIVUS, prin care am reușit să aducem în fața studenților participanți la competiție o provocare economică reală și de actualitate, asigurând ca jurizarea soluțiilor propuse de echipe să fie realizată de un panel format din reprezentanți ai mediului de afaceri. În plus, studiul de caz RIVUS a constituit un instrument valoros pentru evidențierea dinamicii economiei Clujului și a atractivității mediului academic și social al orașului, la consolidarea cărora proiecte similare celui realizat de RIVUS contribuie în mod semnificativ” – a adăugat prof. univ. dr. Levente Szász, prorectorul Universității Babeș-Bolyai Cluj.

Dora Andercău, Marketing Manager RIVUS, care a reprezentat compania IULIUS în juriu, a evidențiat faptul că: „această competiție s-a dovedit a fi o experiență inspirațională și deosebit de valoroasă pentru RIVUS, iar prestația studenților a impresionat echipele de jurați prin nivelul ridicat de pregătire, creativitate și abordarea profesionistă a provocărilor propuse. Aceste colaborări contribuie la formarea profesioniștilor de mâine și susțin dezvoltarea sustenabilă și multidisciplinară a proiectelor companiei.”

RIVUS – un proiect pentru comunitate

Inspirat din dorințele clujenilor, RIVUS va oferi publicului pentru prima dată accesul la malul Someșului, printr-o grădină urbană de peste 5,2 hectare. Proiectul este conceput ca un spațiu family friendly și va integra cea mai mare suprafață de retail din România – 142.000 mp și peste 400 de branduri, de la cele accesibile tuturor, până la mărci premium de renume internațional. Totodată, proiectul va găzdui concepte de anvergură în segmentele home&deco, entertainment, educație, sport, cinema multiplex și open-air, restaurante, cafenele și multiple funcțiuni culturale și comunitare. Descoperă mai multe despre cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: www.instagram.com/rivuscluj, www.facebook.com/rivuscluj!

