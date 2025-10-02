Piața imobiliară din Cluj, în cifre. Cum a evoluat de la începutul anului? (P)

În ciuda prețurilor în creștere, numărul tranzacțiilor imobiliare realizate în Cluj poziționează piața locală pe una dintre pozițiile fruntașe ale clasamentului național.

Sursa imagine Shutterstock.com

Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, județul Cluj se plasează pe locul al treilea pe țară ca număr de tranzacții, după primele 8 luni, fiind devansat doar de București și Ilfov. Puțin peste 20.000 de case, apartamente și terenuri au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare în această perioadă.

Anul trecut, Clujul se situa pe locul cinci în top, cu aproape 19.000 de tranzacții imobiliare, sub județe precum Brașov și Timiș.

În paralel, datele Institutului Național de Statistică arată că, între ianuarie și august 2025, în Cluj au fost emise aproximativ 800 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Vorbim de o scădere față de perioada similară a anului trecut, când erau raportate aproape 1.000 de autorizații. O ofertă limitată influențează prețurile practicate pe plan local.

Dacă privim strict piața din Cluj-Napoca, tendința este una clar ascendentă în ceea ce privește prețurile. La finalul lunii august, prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori era de 3.147 euro/mp util, iar în septembrie a urcat la 3.150 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Comparativ cu începutul toamnei trecute, nivelul actual este cu aproape nouă procente mai ridicat, semn că orașul rămâne unul dintre cele mai dinamice și competitive centre imobiliare din România.

CITEȘTE ȘI: