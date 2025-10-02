Compania IULIUS celebrează 25 de ani de activitate cu un spectacol aniversar Multisenzorial, în Iulius Parc (P)

În 2025, IULIUS a aniversat 25 de ani de activitate în real estate.

În această perioadă, compania a realizat investiţii de peste 1,2 miliarde de euro, a creat unele dintre cele mai performante dezvoltări comerciale şi huburi de business din ţară, care au generat zeci de mii de locuri de muncă şi au conectat oamenii prin evenimente marcante. Duminică, 5 octombrie 2025, IULIUS îi invită pe clujeni să sărbătorească împreună printr-un concert Multisenzorial, în Iulius Parc, într-o atmosferă „colorată” de sonorități orchestrate și de lumina a mii de lumânări.

De la show-uri de amploare, festivaluri și concerte live, până la târguri tematice, proiecții de film în aer liber, recorduri mondiale, activități educative și campanii comunitare, identitatea IULIUS s-a scris cu fiecare inițiativă menită să ne aducă împreună.

Duminică, 5 octombrie 2025, de la ora 20.00, compania IULIUS invită publicul la o audiție multisenzorială, sub cerul liber, într-un decor fascinant cu mii de lumânări, cu o scenă impresionantă și într-o atmosferă care pune în evidență o experiență artistică unică. Spectacolul Multisenzorial va aduce în Iulius Parc emoție, lumină și, mai ales, cu muzică interpretată live, într-un tribut oferit îndrăgitelor formații Coldplay și Imagine Dragons.

Teme muzicale celebre din repertoriul celor două formații vor fi interpretate de un cvartet profesionist: la vioară 1 (Olga Berar), vioară 2 (Vlad Baciu), violă (Adela Bărăștean) și violoncel (Ștefan Ciceu).

Multisenzorial înseamnă experiențe muzicale în spații surprinzătoare, prin îmbinarea întâlnirilor dintre simțuri cu scenografii spectaculoase și artiști excepționali. Cu ocazia aniversării a 25 de ani de IULIUS, evenimentul are un itinerar special în proiectele dezvoltatorului român: primul spectacol a avut loc la Iași, la Palas, iar după Cluj, următoarele destinații sunt Iulius Town Timișoara și Iulius Mall Suceava.

Intrarea este gratuită, iar mai multe informații găsești pe facebook-ul Iulius Mall Cluj.