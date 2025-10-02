Experiențe unice pentru întreaga familie, la Iulius Mall: șah și expoziție de tarantule și reptile vii (P)

Școlile și grădinițele și-au primit înapoi în bănci simpaticii „bobocei”, iar Iulius Mall le-a pregătit un weekend plin cu evenimente dedicate celor care s-au bucurat din plin de vacanța de vară. Ediția de toamnă a evenimentului „Copiii joacă șah” revine în Iulius Mall, iar în Atrium, curajoși de toate vârstele sunt așteptați să vadă cele mai inedite exemplare din cadrul Expoziției de tarantule și reptile vii.

Sâmbătă, micii pasionați de șah sunt așteptați să se bucure de meciurile amicale pe care le pot juca alături de prieteni la ediția de toamnă a evenimentului „Copiii joacă șah”. Competiția se va desfășura în food court, începând cu ora 10.00. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se realizează la adresa de email contact@lectiadesah.ro, după achitarea taxei de participare. Mai multe detalii puteți afla de pe site-ul Iulius Mall Cluj.

Până duminică, 5 octombrie, aveți ocazia să vedeți uimitoarele exemplare de anaconda galbenă, cameleon panteră, piton ametist, cobră falsă de apă sau șopârlă fără picioare. Expoziția de tarantule și reptile vii are loc în Atrium și poate fi vizitată zilnic între orele 10.00 – 22.00. Prețul unui bilet este de 30 de lei și poate fi achiziționat online de pe site-ul iabilet.ro.