Tânăr de 22 de ani din Cluj, acuzat de viol asupra unei fete de 15, la o zi de naștere. Minora consumase alcool.

Un tânăr din Cluj, acuzat de viol asupra unei fete de 15 ani, a fost arestat preventiv. Acesta ar fi profitat de minoră în timpul unei petreceri.

Tânăr de 22 de ani din Cluj, acuzat de viol asupra unei fete de 15, la o zi de naștere

Polițiștii clujeni au reținut un tânăr de 22 de ani, suspectat de comiterea unui viol asupra unei fete de 15 ani. Incidentul a avut loc în urma unei petreceri în comuna Poieni.

Marți, polițiștii din Huedin au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința tânărului din Poieni.

Percheziție domiciliară în Poieni, în cazul tânărului acuzat de viol|Sursa: IPJ Cluj

La începutul acestei săptămâni, polițiștii au fost sesizați prin plângere penală depusă de un bărbat de 41 de ani, din comuna Poieni, cu privire la faptul că fiica sa minoră, de 15 ani, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale.

„Din verificările preliminare a rezultat că, în noaptea de 23/24 septembrie a.c., minora ar fi participat la o petrecere organizată într-o locuință din comuna Poieni, unde ar fi consumat băuturi alcoolice, ajungând într-o stare avansată de ebrietate, în imposibilitate de a se apăra. Profitând de această situație, tânărul de 22 de ani ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta”, informează Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Cluj.

În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința tânărului, polițiștii au ridicat mai multe medii de stocare, respectiv o tabletă și trei telefoane mobile, care urmează să fie supuse expertizării.

Inițial, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în urma probatoriului administrat a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și luării măsurilor legale, tânărul fiind cercetat pentru infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.

