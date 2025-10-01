Luna octombrie începe cu ploaie și vreme rece la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 12 grade Celsius.

În Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 12 grade Celsius, miercuri, 1 octombrie 2025.

Prima zi din octombrie începe cu ploaie la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Prima zi a lunii octombrie se anunță a fi una ploioasă la Cluj-Napoca. Temperatura maximă va fi de 12 grade Celsius.

Temperatura minimă va fi de 5 grade Celsius. ANM anunță cer mai mult noros și ploaie slabă astăzi.

Viteza vântului va fi de 7 m/s.

Temperaturile nu vor depăși 10 grade Celsius până la ora 12.00, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00.

