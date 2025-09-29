Vreme închisă, ploi și temperaturi în scădere. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme instabilă la început de săptămână, cu ploi și maxime de 19 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 29 septembrie|Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Temperaturile scad semnificativ iar în cea mai mare parte din țară vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru data din calendar.

Cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Pe alocuri în Transilvania, Moldova și zona montană se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 - 19 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 - 11 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi închisă, cu un cer preponderent noros și va ploua. Maximele termice vor indica doar 13 grade Celsius, în timp ce minima termică va fi de 6 grade Celsius.

Pa parcursul săptămânii temperaturile nu vor depăși 11-13 grade Celsius, iar vremea se va menține instabilă, cu posibile precipitații.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: