Vreme răcoroasă cu ploaie la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime ajung la 21 de grade Celsius.

Va fi o zi mai răcoroasă și ploioasă, joi, 25 septembrie 2025, la Cluj-Napoca.

Maxima zilei va fi de 21 de grade Celsius la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Joi, 25 septembrie 2025, temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius la Cluj-Napoca.

ANM anunță și ploaie slabă în oraș azi. Cerul va fi mai mult noros, iar viteza vântului va fi de 9 m/s.

Temperatura minimă va fi de 12 grade Celsius.

Până la ora 10.00, temperaturile nu vor depăși 15 grade Celsius, iar maxima zilei de 19 grade Celsius va fi în jurul orei 14.00.

