2.400 de militari francezi vor intra în România până pe 30 septembrie pentru exercițiul DACIAN FALL 2025

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat ca 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul DACIAN FALL 2025 vor intra în țară până la 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat ca 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiul DACIAN FALL 2025 vor intra în țară până la 30 septembrie |Foto: Depositphotos.com

„Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la exercițiu, în plus față de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în țară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche. Așa că dacă întâlniți în drumul vostru sau vedeți imagini pe rețelele de socializare cu convoaie militare, să știți că acestea se îndreaptă către locațiile de instruire și se pregătesc pentru exercițiu DACIAN FALL 2025”, conform sursei citate de Agerpres.ro.

Exercițiul se va desfășura în perioada 20 octombrie-13 noiembrie și va avea loc în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara.

La DACIAN FALL 2025 vor participa aproximativ 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania. Stagiile de instruire se vor desfășura atât în România cât și în Bulgaria.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: