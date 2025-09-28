Vreme plăcută la Cluj-Napoca în ultima duminică din septembrie. Maxime de până la 18°C

Clujenii se vor bucura astăzi, 28 septembrie, de o vreme plăcută de toamnă, cu cer variabil și precipitații reduse. Temperaturile maxime vor ajunge până la 18°C în timp ce minimele vor fi între 7-9°C.

Clujenii se vor bucura astăzi, 28 septembrie, de o vreme plăcută de toamnă | Foto: Primăria Municipiului Cluj-Napoca- Facebook

Dimineața a început cu 8°C și cer în mare parte înnorat, iar șansele de ploaie au fost de doar 1%. În a doua parte a zilei, mercurul în termometre va urca până la 17°C. Spre seară, temperaturile scad la 12°C. Noaptea sunt prognozate 9°C, cu o probabilitate de precipitații de 24%.

Umiditatea rămâne ridicată, la 91%, iar vântul abia se simte, cu doar 3 km/h.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: