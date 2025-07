Frații rasei Donskoy din Cluj. Povestea celor doi crescători care fac valuri în competițiile internaționale de pisici. VIDEO

Pisicile Donskoy, cunoscute pentru aspectul lor unic și lipsa caracteristică de păr, sunt o rasă rară, fascinantă și apreciată în întreaga lume. Doi frați care lucrează în Cluj au reușit să transforme această pasiune într-o adevărată artă și să câștige recunoaștere internațională datorită muncii și dedicării lor neîntrerupte.

Rareș și Raul, frații rasei Donskoy din Cluj| Foto: arhivă personală

De peste două decenii, Raul și Rareș trăiesc o poveste de viață legată de pisici. Ce a început ca o pasiune personală s-a transformat într-un mod de viață, dedicată uneia dintre cele mai speciale rase de pisici fără păr: Donskoy.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, cei doi frați ne-au povestit despre începuturile pasiunii lor, despre provocările drumului lor și despre ce înseamnă cu adevărat să crești pisici de rasă cu suflet și responsabilitate.

Ce este rasa Donskoy?

Rasa Donskoy, originară din Rusia, este o pisică fără păr, recunoscută prin pielea sa catifelată, corpul elegant și ochii expresivi, care pot avea diferite nuanțe captivante.

Spre deosebire de alte pisici, Donskoy este cunoscută pentru temperamentul său prietenos, loial și jucăuș, ceea ce o face o companie ideală pentru familii și iubitori de animale. Această rasă necesită o îngrijire specială, dar oferă în schimb o legătură emoțională profundă.

RefinedDemon Baby Reindeer | Foto: arhivă personală

Cum a început totul. Drumul fraților Donskoy

Pasiunea lui Raul pentru pisici nu este întâmplătoare, ci are rădăcini adânci în copilărie.

„Mi-au plăcut animalele de mic copil. Nu știu de unde vine această dragoste, pentru că nu am avut pe nimeni în familie sau printre prieteni care să fie înnebunit după animale. În plus, în anii ’90 nici nu prea era la modă să ții animale în casă”, povestește Raul.

Momentul definitoriu a venit încă din clasa a 8-a, când a adus acasă prima sa pisică, un mascul Siamez cu o coadă scurtă și îndoită, pe care l-a numit Tommy.

„Era o pisică găsită pe stradă, dar foarte educată și liniștită. Nu știu câți ani avea, dar bănuiesc că era mai în vârstă. Am fost convins că este cel mai reușit exemplar de Siameză. Nu știam multe despre rase atunci și am aflat surprins că coada îndoită era de fapt un defect”, rememorează Raul.

Ani mai târziu, o întâmplare neașteptată a schimbat totul.

„Răsfoind o revistă pentru iubitori de pisici, am văzut o reclamă cu doi pisoi din rasa Orientală cu păr scurt. Nu mai văzusem așa ceva până atunci. Urechile lor mari, ca de liliac, și corpul zvelt mi-au rămas în minte zile întregi. Am contactat crescătoarea și, după câteva săptămâni, o femelă grațioasă și foarte vorbăreață a devenit parte din familia noastră”, povestește el.

Acea pisică, cu ochii verzi smarald și blana castanie, a fost „lumina ochilor” lui Raul.

„Cu ea am început să merg la expoziții feline. Îi plăceau foarte mult și avea temperament de show. Sunt convins că știa cât de frumoasă este. A fost cea mai de succes pisică a mea, câștigând numeroase premii Best in Show și Best of Best, atât în țară, cât și în străinătate. Datorită ei am devenit pasionat de expozițiile feline, mi-am înregistrat felisa și am importat alte exemplare din cele mai renumite linii.”

Raul mărturisește că preferă rasele cu un aspect neobișnuit și că, pe lângă Orientale, îi plac mult pisicile fără păr.

„La începutul anilor 2000, când am început să cresc pisici de rasă, pisicile fără păr erau foarte rare, iar în România aproape inexistente. Știam de Sphynxul Canadian și alte două rase fără păr, Peterbald și Donskoy. Acestea din urmă erau mai rare și greu de găsit în afara Rusiei. Am început cu Peterbald, apoi m-am concentrat pe Donskoy”.

RefinedDemon Amelia Bedelia | Foto: arhivă personală

De la hobby la performanță

Drumul nu a fost ușor. La începutul anilor 2000, pisicile cu pedigree erau o raritate în România. Cu ajutorul unei mentore, cei doi au reușit să importe exemplare valoroase și să își înregistreze propria felisă. „Tatjana a fost un pionier. Datorită ei am început totul.”

„Ne dorim ca lumea să înțeleagă cât de speciale sunt aceste pisici. Sunt sociabile, dorm sub plapumă cu tine și vor să fie mereu parte din viața ta. Nu sunt pentru oricine, dar odată ce ai un Donskoy, greu te mai oprești la unul singur”, a adăugat Raul.

Mituri și realitate

Deși pisicile fără blană sunt adesea învăluite în mituri, precum ideea că ar fi fost create în laborator sau că ar fi egiptene, frații crescători educă publicul și dezvăluie adevărul despre mutația naturală care a dat naștere acestei rase în Rusia anilor ’80.

„Multor oameni le este greu să creadă că o rasă cu un aspect atât de neobișnuit este rezultatul unei mutații naturale. Pe locul doi ar fi mitul că sunt pisici egiptene. Aspectul lor nobil amintește într-adevăr de statuetele descoperite în piramidele egiptene, însă nu au nicio legătură cu Egiptul Antic. Este o rasă relativ nouă care a apărut ca rezultat al unei mutații naturale în 1986 în Rostov pe Don în Rusia. Prin activitatea noastră de crescători încercăm să educăm oamenii despre rasa pe care o creștem prin intermediul expozițiilor feline cât și în mediul online pe paginile de Facebook și Instagram și pe grupuri și forumuri”, explică Raul.

RefinedDemon Bene Gesserit | Foto: arhivă personală

Viața alături de un Donskoy

Pentru ei, fiecare zi petrecută cu pisicile Donskoy este o experiență unică. Aceste feline nu sunt doar animale de companie, ci adevărați membri ai familiei, care aduc bucurie și energie în casă prin comportamentul lor jucăuș și afectuos.

„Nicio zi nu este la fel alături de un Donskoy. Sunt pisici extrem de afectuoase și se atașează puternic de proprietar. Adoră mângâierile, iar seara vin sub plapumă să doarmă alături de proprietari. Sunt pisici foarte sociabile și adoră compania altor feline, indiferent dacă sunt îmblănite sau nu. De asemenea sunt active, jucăușe și poznașe chiar și când îmbătrânesc. Nu sunt pentru cei care cred că o pisică nu trebuie să fie văzută sau auzită sau pentru cei care vor o pisică care să stea unde o pun, gen bibelou. Se zice că pisicile Donskoy sunt ca dulciurile - creează dependență. Caracterul lor este atât de neobișnuit pentru o pisică încât majoritatea proprietarilor de Donskoy nu se opresc la un singur exemplar (…) Pisicile sunt niște mici profesori care nu vorbesc, însă ne învață lecții uriașe. Dacă știi să asculți, dacă știi să simți, înveți de la ele nu doar cum să fii un proprietar mai bun, ci și cum să fii un om mai complet. Pentru unii, pisicile fără păr sunt «ciudate». Pentru noi, sunt superbe. Caracterul lor, expresivitatea ochilor, noblețea mișcărilor ne-au învățat, cred, în primul rând să vedem dincolo de aparențe și să înțelegem că adevărata frumusețe e în unicitate”, spune crescătorul cu zâmbetul pe buze.

RefinedDemon Cersei | Foto: arhivă personală

Succes internațional și pasiune continuă

Cu numeroase premii câștigate la expoziții din Europa și Asia, frații demonstrează că munca și dedicarea lor sunt apreciate pe plan mondial. Recent, Boomer Don Moy Kariz & Ketrin Ket a obținut titluri prestigioase la o expoziție TICA în Serbia, ceea ce le întărește convingerea că drumul ales este unul corect și valoros.

„În cei peste 20 ani de activitate ca și crescător de pisici cu pedigree am participat la numeroase expoziții feline atât în Europa cât și Asia, unde am obținut rezultate deosebite. Însă îmi amintesc și acum foarte bine prima expoziție felină la care am participat. A fost printre primele expoziții feline cu arbitri internaționali organizate în România, în 2002 la Timișoara. Femela cu care am participat a luat Best of Best I. Eram la început de drum și chiar nu mă așteptam la așa un succes de la bun început. Am fost deosebit de mândru de pisica mea.

După acel prim succes de la Timișoara am decis să mă implic mai mult. Am început să merg împreună cu mentorul meu și la alte expoziții în țările vecine și am fost «infectat» cu virusul expozițiilor, ca să zic așa. Peste 20 ani mai târziu, pisicile din felisa noastră continuă să aibă succes la expozițiile feline din străinătate. Recent ne-am întors de la o expoziție felină TICA din Belgrad unde masculul nostru Boomer Don Moy Kapriz & Ketrin Ket a luat Best Allbreed Cat (cea mai bună pisică dintre toate rasele) la două ringuri de arbitraj și a fost declarat Second Best of Best (a doua cea mai bună pisică) la finalul expoziției, restul felinelor care au participat fiind din Austria, Bulgaria, Serbia si Ucraina. Faptul că valoarea pisicilor noastre este recunoscută internațional ne motivează să continuăm munca noastră de crescători.”, concluzionează Raul.

Boomer Don Moy Kapriz & Ketrin Ket | Foto: arhivă personală

Îngrijirea pisicii Donskoy: ritualuri speciale pentru o piele delicată

Pisicile Donskoy necesită o îngrijire specială, chiar dacă nu au blană.

„Pielea lor tinde să fie mai grasă, deoarece nu există blană care să absoarbă sebumul, așa că necesită băi regulate — dar nu mai des de o dată pe lună,” spune crescătorul. Se folosesc șampoane speciale pentru pisici sau, uneori, șampon pentru bebeluși.

Curățarea ochilor și urechilor este de asemenea importantă, însă procedurile sunt rapide și nu durează mai mult de cinci minute pe zi. În plus, alimentația este esențială: hrănirea cu mâncare uscată super premium fără cereale și carne crudă asigură o viață sănătoasă și lungă.

Provocările menținerii unei linii genetice sănătoase

Menținerea sănătății genetice în rasele speciale ca Donskoy este dificilă și costisitoare.

„Trebuie să cunoști bine genetica felină și să știi pedigree-ul pisicilor implicate”, explică crescătorul. Investiția în dezvoltare profesională, seminarii și teste genetice este constantă.

În România există multe cazuri de înmulțire haotică de pisici fără pedigree, fără teste genetice, ceea ce duce la apariția unor pisici bolnave și cu probleme comportamentale.

RefinedDemon Caraxes | Foto: arhivă personală

Echilibrul dintre viața profesională și pasiunea pentru pisici

Dincolo de pasiunea comună pentru Donskoy, Raul și Rareș au cariere și interese diverse care le conturează personalitatea și echilibrul.

Raul este de profesie cadru didactic și a lucrat mai mulți ani în școli internaționale în diferite țări din Asia. Momentan lucrează pentru o multinațională din Cluj-Napoca. Pe lângă animale, îmi plac călătoriile, muzeele și un stil de viață sănătos.

Raul | Foto: arhivă personală

Fratele său Rareș este absolvent al Facultății de Drept și activează de aproximativ 10 ani în domeniul bancar în Cluj-Napoca. În afara activității profesionale, își găsește echilibrul în natură. Îi place să călărească, să pescuiască și să petreacă timp în aer liber, departe de agitația cotidiană.

Rareș | Foto: arhivă personală

Mishel Honey Alien | Foto: arhivă personală

