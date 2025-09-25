Moarte cruntă în Cluj. Un bărbat a sfârșit prins într-un utilaj agricol.

Un bărbat a decedat, miercuri, 23 septembrie 2025, în localitatea Șomcutu Mic, județul Cluj, după ce a fost prins într-un utilaj agricol.

Un bărbat a sfârșit prins într-un utilaj agricol, miercuri seara, în Șomcutu Mic, județul Cluj | Foto: ISU Cluj

Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, a murit miercuri seară, după ce a fost prin într-un utilaj agricol în localitatea Șomcutu Mic.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în urmă cu puține momente în localitatea Șomcutu Mic, unde un bărbat a fost prins într-un utilaj agricol. Ajunse la fața locului, echipajele au constatat faptul că bărbatul de aproximativ 50 de ani prezenta leziuni incompatibile cu viața. Astfel, a fost declarat decesul acestuia de către medicul SAJ”, a transmis ISU Cluj, miercuri seara.



La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ.

