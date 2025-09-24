Vremea devine instabilă și apar ploile. Prognoza meteo pentru Cluj.

Schimbare ușoară a vremii și posibile precipitații, cu temperaturi în scădere. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 24 septembrie|Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 24 septembrie, vremea se va menține caldă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi variabil în sudul teritoriului, cu înnorări temporare în rest.

Temperaturile se vor apropia de valorile specifice datei din calendar în sudul țării, în timp ce în vestul şi nord-estul ţãrii vor fi în scădere.

Se vor semnala precipitații slabe în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi Moldova, dar și în zonele montane. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în estul țării.

Temperaturile maxime se vor situa între 17 - 32 de grade Celsius, iar cele minime între 7 - 20 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general plăcută, iar cerul va fi preponderent senin, însă pe parcursul zilei se vor semnala înnorări locale, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului.

Maximele termice vor ajunge la 26 de grade Celsius, iar minimele termice vor indica 13 grade Celsius.

De joi vremea se răcește semnficativ, astfel că temperaturile scad cu aproape 10 grade: maximele termice nu vor depăși 16 -17 grade Celsius, iar șansele de precipitații vor fi în creștere.

