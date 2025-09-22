  • Flux RSS
Actualitate

Vreme bună la început de săptămână. Care este prognoza meteo pentru astăzi, 22 septembrie?

Începutul de săptămână va continua cu vremea plăcută pentru locuitorii din Cluj-Napoca.

Prognoza meteo pentru luni, 22 septembrie | Foto: monitorulcj.ro Prognoza meteo pentru luni, 22 septembrie | Foto: monitorulcj.ro

 

Luni, 22 septembrie, clujenii vor avea parte de o vremea plăcută, fără precipitații și foarte puțin înnorat. Maxima zilei va fi de 26 de grade Celsius, aproape de ora 15, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 8, doar 12 grade.


