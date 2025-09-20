Vremea bună duminică la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 27 de grade Celsius.

Duminică, 21 septembrie 2025 va fi cald la Cluj-Napoca.

Duminică, 20 septembrie 2025, maxima zilei va fi de 27 de grade Celsius în Cluj-Napoca |Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Clujenii se pot bucura de vreme bună în ultima zi a săptămânii.

Temperaturile maxime vor fi de 27 de grade Celsius, duminică, 20 septembrie 2025, potrivit ANM.

Minima zilei va fi de 12 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, iar viteza vântului va fi de 5 m/s.

Până la ora 11.00, temperaturile nu vor depăși 20 de grade Celsius, iar maxima zilei de 27 de grade Celsius va fi în jurul orei 15.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: