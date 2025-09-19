Prognoză meteo cu nori și puțin soare la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 19 septembrie?

Clujenii vor avea parte de o vreme plăcută în ultima zi dinaintea weekend-ului.

Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie | Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 19 septembrie, clujenii vor avea parte și de soare, fără precipitații dar puțin înnorat. Maxima zilei va fi de 23 de grade Celsius, aproape de ora 18, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 8, doar 11 grade.

