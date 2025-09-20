Sondaj Avangarde: 41% dintre români ar vota cu AUR, 19% cu PSD, 13% cu PNL dacă duminica viitoate ar fi alegeri parlamentare.

Partidul AUR râmâne în continuare lider detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, iar 74% dintre români sunt de părere că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Un sondaj Avandarde arată că 41% dintre români ar vota cu partidul AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare. Podiumul este completat de PSD și PNL | Foto: monitorulcj.ro

Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere că direcția este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanțat AVANGARDE, potrivit Agepres.ro.

CITEȘTE ȘI:

Conform sursei citate, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dintre cei 64% care au indicat un partid, 41% ar vota AUR, 19% - PSD, 13% - PNL, 12% - USR, 6% - UDMR, 2% - SOS România, 2% - POT, câte 1% - Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară și DREPT și 2% alte partide.

Tot mai mulți români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită

Dacă în iunie 38% dintre respondenți considerau că direcția în care se îndreaptă România este una bună, în iulie procentul a scăzut la 27% și trendul s-a păstrat descrescător pentru august (23%) și septembrie (21%).

Procentul celor care au răspuns că direcția este greșită a crescut din iunie - 53%, iulie - 66%, august - 73% și septembrie - 74%.

De asemenea, și procentul celor care s-au încadrat la 'nu pot aprecia/nu răspund' a variat: iunie - 9%, iulie - 7%, august - 4% și septembrie - 5%.

Totodată, mai mult de jumătate dintre intervievați (51%) susțin că sunt mai degrabă „dezamăgiți” de modul în care gestionează actualul Guvern România, ținând cont de așteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025, 23% mai degrabă „încântați”, alți 23% nu aveau așteptări și 3% „nu știu/nu răspund”.

Care sunt temerile românilor?

La întrebarea „Care este cea mai mare temere a dumneavoastră legată de perioada următoare?”, românii au răspuns în felul următor:

28% - „o eventuală criză economică”,

26% - „escaladarea războiului din Ucraina”,

19% - „viitorul copiilor”,

12% - „probleme de sănătate”,

10% - „ura din societate”,

2% au indicat altă temere

3% au ales „nu știu/nu răspund”.

Sondajul a fost realizat la nivel național în perioada 9 - 18 septembrie, pe un eșantion multistratificat probabilistic de 1.300 de subiecți din populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată a României. Marja de eroare, la un nivel de încredere de 95%, este +/- 2,3%.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: