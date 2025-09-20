  • Flux RSS
Actualitate

Sondaj Avangarde: 41% dintre români ar vota cu AUR, 19% cu PSD, 13% cu PNL dacă duminica viitoate ar fi alegeri parlamentare.

Partidul AUR râmâne în continuare lider detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, iar 74% dintre români sunt de părere că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Un sondaj Avandarde arată că 41% dintre români ar vota cu partidul AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare. Podiumul este completat de PSD și PNL | Foto: monitorulcj.ro Un sondaj Avandarde arată că 41% dintre români ar vota cu partidul AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare. Podiumul este completat de PSD și PNL | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere că direcția este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanțat AVANGARDE, potrivit Agepres.ro.


 

 


AUR continuă să conducă în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare

Conform sursei citate, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dintre cei 64% care au indicat un partid, 41% ar vota AUR, 19% - PSD, 13% - PNL, 12% - USR, 6% - UDMR, 2% - SOS România, 2% - POT, câte 1% - Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară și DREPT și 2% alte partide.

Tot mai mulți români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită

Dacă în iunie 38% dintre respondenți considerau că direcția în care se îndreaptă România este una bună, în iulie procentul a scăzut la 27% și trendul s-a păstrat descrescător pentru august (23%) și septembrie (21%).


Procentul celor care au răspuns că direcția este greșită a crescut din iunie - 53%, iulie - 66%, august - 73% și septembrie - 74%.

De asemenea, și procentul celor care s-au încadrat la 'nu pot aprecia/nu răspund' a variat: iunie - 9%, iulie - 7%, august - 4% și septembrie - 5%.


Totodată, mai mult de jumătate dintre intervievați (51%) susțin că sunt mai degrabă „dezamăgiți” de modul în care gestionează actualul Guvern România, ținând cont de așteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025, 23% mai degrabă „încântați”, alți 23% nu aveau așteptări și 3% „nu știu/nu răspund”.

Care sunt temerile românilor?

La întrebarea „Care este cea mai mare temere a dumneavoastră legată de perioada următoare?”, românii au răspuns în felul următor: 

  • 28% - „o eventuală criză economică”,
  • 26% - „escaladarea războiului din Ucraina”, 
  • 19% - „viitorul copiilor”,
  • 12% - „probleme de sănătate”,
  • 10% - „ura din societate”,
  • 2% au indicat altă temere
  • 3% au ales „nu știu/nu răspund”.

Sondajul a fost realizat la nivel național în perioada 9 - 18 septembrie, pe un eșantion multistratificat probabilistic de 1.300 de subiecți din populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată a României. Marja de eroare, la un nivel de încredere de 95%, este +/- 2,3%.

Studiu: USR și AUR, primele în topul manipulării algoritmilor Facebook în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2024. PNL și PSD, următoarele în clasament.

