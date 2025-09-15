Mii de angajați din primăriile din România protestează în capitală nemulțumiți de măsurile de tăieri de posturi

Mii de angajați din administrația publică protestează azi, 15 septembrie 2025 în Piața Victoriei din Capitală deoarece sunt nemulțumiți de măsurile de reducere a personalului anunțate de Guvern.

Protest organizat in Piata Victoriei din Bucuresti. Participă mii de angajați din administrație publică | Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO

Câteva mii de angajați din administrația publică protestează, luni, în Piața Victoriei din Capitală, față de măsurile de reducere a personalului anunțate de Guvern.

Manifestanții adunați în fața Guvernului fluieră, suflă în vuvuzele și flutură steagul tricolor.

Angajați ai Guvernului au întrerupt activitatea și protestează spontan

Și angajați din aparatul de lucru al Guvernului, membri ai Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, au întrerupt activitatea și protestează spontan alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei, a informat Sindicatul, potrivit Agerpres.ro.

O delegație a sindicaliștilor va discuta cu prim-ministrul Ilie Bolojan la finalul protestului, în jurul orei 14.45.

Potrivit programului anunțat de organizatorii protestului, manifestanții vor sta în Piața Victoriei și își vor striga nemulțumirile până la ora 13.00, după care aceștia se vor deplasa în marș către Parcul Izvor. Între orele 14.00 - 15.00 vor staționa la Palatul Parlamentului - alveola Parc Izvor.

Peședinte sindicat: „Vor continua protestele dacă Guvernul nu e deschis spre dialog”

Președintele Sindicatului Național „Forța Legii”, Ringo Dămureanu, a arătat că este nevoie de dialog.



„Sunt foarte multe măsuri de reformă pe care Guvernul ar putea să le ia, dar faptul că se reduc așa, din pix, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceea ce trebuie (...). În primul rând protestăm împotriva faptului că Guvernul a dorit să ia aceste măsuri fără să consulte. Ăsta este primul semnal de protest (...). Este necesară reluarea dialogului. (...) Vor continua cu siguranță măsurile de protest, dacă Guvernul nu arată o deschidere spre dialog cu autoritățile administrației locale și cu sindicatele din administrație”, a afirmat recent Ringo Dămureanu.

