Educația la început de an școlar: peste 40% dintre români reclamă costurile ridicate pentru rechizite. Nivelul de pregătire al profesorilor și lipsa infrastructurii școlare adecvate, motiv de îngrijorare.

La început de an școlar, românii care consideră costurile rechizitelor și uniformelor drept principala problemă sunt practic la fel de mulți ca aceia care reclamă nivelul de pregătire al profesorilor sau lipsa infrastructurii școlare.

Deși cei mai mulți dintre români cred că începutul anului școlar reprezintă un moment însemnat pentru societate, mai bine de 40% reclamă costurile ridicate specifice debutului școlii.

În același timp, nivelul de pregătire al profesorilor sau lipsa infrastructurii școlare adecvate sunt alte aspecte care îi îngrijorează pe români, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025.

Cum percep românii educația la începutul anului școlar

59,3% dintre români consideră că începutul noului an școlar în România este un moment important pentru întreaga societate, 16,2% că este un eveniment relevant doar pentru elevi și profesori, iar 9,8% declară că momentul nu are o importanță deosebită pentru ei. 9,6% dintre cei chestionați spun că are o semnificație mai mult simbolică, iar 5,2 nu știu sau nu răspund.

Cred că începutul noului an școlar în România este un moment important pentru întreaga societate mai ales: locuitorii din urbanul mic și angajații la stat.

Persoanele cu educație superioară și angajații la privat consideră într-o proporție mai mare decât restul populației că începutul noului an școlar este un eveniment relevant doar pentru elevi și profesori. Sunt de părere că începutul noului an școlar are o semnificație mai mult simbolică mai ales alegătorii USR, tinerii sub 30 de ani și locuitorii din urbanul mare.Spun că momentul nu are o importanță deosebită pentru ei mai ales tinerii sub 30 de ani și locuitorii din București.

Îngrijorările românilor la început de an școlar: costurile ridicate și nivelul de pregătire al profesorilor

Întrebați care cred că sunt principalele dificultăți la început de an școlar, 40,4% menționează costurile ridicate pentru rechizite și uniforme, 21,5% nivelul pregătirii cadrelor didactice, 21% lipsa infrastructurii școlare adecvate, 11,6% emoțiile și stresul elevilor, iar 1,4% indică altceva. 4% nu știu sau nu răspund.

Costurile ridicate pentru rechizite și uniforme reprezintă principalele dificultăți la început de an școlar în special pentru votanții PSD și AUR, femei și persoanele cu educație primară.

Nivelul pregătirii cadrelor didactice este menționat mai ales de către: votanții USR și persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București sau din urbanul mare.

Cred că principalele dificultăți la început de an școlar privesc lipsa infrastructurii școlare adecvate în mod deosebit votanții PNL, bărbații, persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București. Tinerii sub 30 de ani menționează cel mai des emoțiile și stresul elevilor drept problemă pirincipală la început de an școlar.

„Majoritatea românilor (59,3%) consideră începutul anului școlar un moment important pentru întreaga societate, ceea ce arată că educația rămâne o preocupare centrală la nivel național”, transmite Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

„Principala dificultate percepută la început de an școlar este cea financiară – 40,4% dintre români semnalează costurile ridicate pentru rechizite și uniforme, ceea ce sugerează o presiune economică directă asupra familiilor. Alte probleme menționate frecvent sunt nivelul de pregătire al cadrelor didactice (21,5%) și lipsa infrastructurii școlare adecvate (21%), semnalând deficiențe structurale care afectează calitatea educației pe termen lung”, adaugă directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

