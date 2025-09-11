Zi cu ploaie la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 24 de grade Celsius.

Se anunță o zi ploioasă la Cluj-Napoca, joi, 11 septembrie 2025.

Meteorologii anunță o zi cu ploaie, joi, 11 septembrie 2025 în Cluj-Napoca.

Temperaturile maxime vor fi de 24 de grade Celsius, iar cele minime de 15 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros și se anunță ploaie slabă.

Până la ora 11.00, temperaturile nu vor depăși 20 de grade Celsius, iar maxima zilei de 24 de grade va fi în jurul orei 14.00.

