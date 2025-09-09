Cod GALBEN de vreme rea în județul Cluj. Sunt anunțate ploi torențiale și grindină.

A fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil în tot județul Cluj.

Clujul, sub cod galben de vreme rea | Foto: depositphotos.com

Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, valabil în întreg județul Cluj.

„În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp”, a transmis ANM.

Cod galben de vreme rea în întreg județul Cluj | Foto: meteoromania.ro

Avertizarea este valabilă marți, 9 septembrie 2025, de la ora 10.00 până la ora 23.00.

