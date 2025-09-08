Început de săptămână cu precipitații la Cluj. Vremea astăzi, 8 septembrie.

Locuitorii municipiului Cluj-Napoca vor avea parte de zile ploioase în acest început de săptămână.

Prognoza meteo pentru 8 septembrie Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Toamna începe să se facă resimțită la Cluj. Luni, când elevii vor începe prima zi din noul an școlar, prognoza meteo este favorabilă doar în prima parte a zilei.

Cea mai înaltă temperatură va fi la ora 15, când sunt estimate 26 de grade Celsius. Tot de la această oră vor începe și precipitațiile, care ar urma să se întindă cel puțin până mâine dimineață.

