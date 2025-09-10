Peste 400 de deținuți de la Penitenciarul Gherla, la muncă în județ. Ministrul Justiției: „Este modelul de la Cluj pe care vrem să-l extindem în toată România.”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prefectul județului Cluj, Maria Forna și Geo Bogdan Burcu, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au discutat cu reprezentanții firmelor din județ despre integrarea deținuților în activități lucrative, în contextul crizei de pe piața forței de muncă.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu și prefectul județului Cluj, Maria Forna, au participat la o întâlnire cu reprezentanții firmelor din județ | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, miercuri, 10 septembrie 2025 că „modelul de la Cluj”, în care persoane private de libertate aflate în penitenciare lucrează pentru diverse companii este unul foarte bun şi că acesta va fi extins la nivel naţional.

„Am discutat cu reprezentanţii mediului de afaceri, cu doamna prefect (Maria Forna - n. red.) şi ceea ce s-a întâmplat astăzi aici l-aş numi «Modelul de la Cluj», în sensul că vrem să-l extindem la nivelul ţării, întâlniri cu reprezentanţi ai patronatelor, întâlniri de genul acesta care să aducă alături pe cei care caută forţă de muncă cu penitenciarele care au această resursă, dorim să le realizăm în toate regiunile ţării şi chiar la nivel naţional. Este o soluţie foarte, foarte bună pentru a atinge obiectivele fiecărei părţi”, a afirmat ministrul Justiţiei într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, după ce a participat la o întâlnire între reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai penitenciarelor Gherla, Bistriţa şi Aiud.



În cadrul aceleiași conferințe de presă, prefectul județului Cluj, Maria Forna, a menţionat că în judeţ există deja 460 de persoane private de libertate care lucrează pentru diverse firme în urma parteneriatelor încheiate cu Penitenciarul Gherla.

„La nivelul judeţului Cluj, în ultimii trei ani, 460 de persoane private de libertate au prestat muncă în urma parteneriatelor pe care Penitenciarul Gherla le-a realizat cu firme, operatori economici de la nivelul judeţului Cluj”, a spus prefectul.

Capacitatea maximă a Penitenciarului Gherla este de 960 de deținuți.

Ministrul Radu Marinescu a explicat şi care ar fi avantajele unor astfel de demersuri.

„Filosofia noastră în ceea ce priveşte sistemul penitenciar este aceea a punerii accentului pe coordonata de reintegrare socială, de educare corespunzătoare a persoanelor care sunt private de libertate, iar în acest context, munca persoanelor private de libertate este o chestiune foarte, foarte importantă. Prin faptul că ei muncesc, pot să îşi pună în valoare calităţile personale. Este o pedagogie de reintegrare şi este şi dobândirea unor înzestrări de aptitudini, care le vor fi foarte utile în reintegrarea ulterioară în societate”, a subliniat el.

Cât e „salariul competitiv” pentru deținuții care lucrează în Cluj?

Pe de altă parte, a adăugat ministrul, trebuie să se ţină cont de necesitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de utiliza eficient resursele.

„Este foarte important ca aceste resurse să vină şi din implicarea superioară în activitatea lucrativă a persoanelor care sunt private de libertate. Pe de o parte, atingem un deziderat uman, social, acela de educare şi de reintegrare. Pe de altă parte, generăm şi venituri, care sunt foarte importante pentru a le utiliza apoi în alte scopuri importante în ceea ce ne propunem, şi o reformă la nivelul penitenciarelor - administrativă, de filosofie instituţională, de utilizare raţională a resurselor şi a personalului. O resursă foarte însemnată dintre cei care sunt privaţi de libertate, în momentul de faţă nu este canalizată spre activităţi lucrative. Pe de o parte, ne confruntăm cu o criză de forţă de muncă (...), pe de altă parte, există aceşti oameni care ar vrea să muncească, ar putea să muncească şi care totuşi nu fac acest lucru”, a spus Radu Marinescu în conferinţa de presă la care a participat şi directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu.

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a declarat că salariul pe oră al deținuților este de aproximativ 30 de lei (inclusiv TVA),

„Avem aproximativ 15.690 de persoane apte de muncă în penitenciarele din România, aceștia pot contribui la creșterea activității operatorilor economici și se pot reintegra cetățeni mai buni. Firmele au înțeles care sunt beneficiile. Salariul este unul competitiv” (…) Aceștia își pot desfășura activitatea de muncă și în domeniu HoReCa, în funcție de tipul de regim , a spus Geo Bogdan Burcu.

