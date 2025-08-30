Femeie de 32, ucisă cu bestialitate în Muntele Rece. Suspectul, căutat de Poliție.

O femeie de 32 de ani a fost ucisă cu bestialitate în localitatea Muntele Rece din comuna clujeană Măguri Răcătău. Suspectul, un bărbat de 37 de ani, și-a abandonat mașina în zona Tarnița și este căutat de echipe mixte de polițiști și jandarmi.

Trupul neînsuflețit al unei femei, victima unei agresiuni, a fost identificat de polițiști în noaptea de vineri spre sâmbătă în zona localității Muntele Rece din județul Cluj.

Suspectul este căutat de polițiști.

Femeie de 32 de ani, ucisă cu sânge rece în Măguri-Răcătău

Vineri, în jurul orei 22.45, Secția 6 Poliție Rurală Florești a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o persoană de sex feminin ar fi fost victima unei agresiuni.

Potrivit anchetatorilor, din primele verificări a rezultat că „un bărbat, de 37 de ani, din aceeași localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înțepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei”, informează IPJ Cluj la solicitarea monitorulcj.ro

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de polițiști, alături de un procuror criminalist, care au identificat trupul neînsuflețit al femeii.

„Acesta a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale”, arată Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Căutări extinse în teren

În prezent sunt desfășurate activități de căutare a bărbatului bănuit de comiterea faptei de omor.

Suspectul și-a abandonat autoturismul, mașina acestuia fiind găsită pe drumul județean DJ107P, în apropierea lacului de acumulare Tarnița. De asemenea, căutările au fost extinse și pe suprafața lacului, cu sprijinul echipajelor specializate ISU Cluj, arată sursa citată.

La operațiuni participă și jandarmi, precum și polițiști locali.

Acesta este al 34-lea caz de femicid înregistrat în 2025. La începutul lunii august, în Arad, un bărbat și-a răpit și ucis cu bestialitate fosta concubină, mamă a două fetițe.

Foto: depositphotos.com

