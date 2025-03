Zilele Culturale Maghiare revin, în august, la Cluj-Napoca. Ce surprize pregătesc organizatorii?

Zilele Culturale Maghiare, ediția cu numărul 16, revin în perioada 17-24 august la Cluj-Napoca cu un program cultural diversificat.

Zilele Culturale Maghiare revin, în august, la Cluj|în imagine: Zilele Culturale Maghiare 2024 – Piața Unirii|Sursa foto: zilelemaghiare.ro

Și în acest an, evenimentele din cadrul Zilelor Culturale Maghiare se vor desfășura în locurile consacrate din oraș, dar vor include și noile spații pietonale create în urma proiectului de modernizare a străzilor din zona istorică a Clujului.

Ediția din acest an se va desfășura sub sloganul „În locul potrivit”.

„Sloganul din acest an transmite faptul că suntem prezenți și statornici atât ca eveniment, cât și ca parte a comunității locale. Zilele Culturale Maghiare din Cluj rămân un reper constant, un punct de întâlnire nu doar pentru cei de aici, ci și pentru cei care vin an de an din întreaga lume”, a declarat Gergely Balázs, organizator principal al manifestării culturale, la o conferinţa de presă care a avut loc miercuri, la Cluj-Napoca.

Cultură și tradiție. Evenimente speciale de Ziua Națională a Ungariei

Gala de deschidere va avea loc în 17 august, la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, evenimentele-vedetă ale weekendului fiind cursa de alergare Donaton şi un atelier de gătit.

Seria de evenimente va fi construită în jurul a două date, 19 august și 20 august, ziua naţională a Ungariei.

Acest lucru se va reflecta şi în programul concertelor mari din Piața Unirii.

Astfel, în 19 august va avea loc gala de încheiere a Întâlnirii Ansamblurilor de Dansuri Populare Maghiare dedicată zilei Sfântului Ştefan.

Data de 20 august va fi sărbătorită cu o seară cântece populare maghiare şi o gală de operetă.

În 21 august, pe scenă vor urca Mobilmánia (formată din foşti membri ai P Mobil) şi Tankcsapda. În 22 august - sZempöl şi Intim Torna Illegál. În 23 august - Paulina şi Péter Geszti, iar în 24 august - Zorán.

Publicul este aşteptat şi anul acesta în locaţiile consacrate: târgul de meşteşuguri şi aleea muzeelor se vor regăsi pe strada Kogălniceanu, iar în Grădina cu Ruine din spatele Bisericii Reformate vor fi organizate programe dedicate copiilor.

Pe strada Potaisa, vizitatorii sunt întâmpinaţi cu vinuri de calitate, iar în Palatul Bánffy şi în curtea acestuia, cu concerte şi expoziţii. Printre altele, aici va fi deschisă o expoziţie cu ocazia împlinirii a 95 de ani de la înfiinţarea Breslei „Barabás Miklós” a artiştilor maghiari din Transilvania, cu lucrările foştilor şi actualilor membri ai acesteia.

„Revenim cu voie bună în toate locurile de tradiție care au consacrat festivalul, păstrând atmosfera autentică și programele îndrăgite de public, dar și cu momente speciale noi care vor face și această ediție de neuitat. De la expoziția aniversară a Breslei Barabás Miklós, care marchează aproape un secol de creație artistică, până la concertele de pe scena principală, fiecare eveniment din festival va fi gândit să celebreze cultura și tradiția maghiară într-un mod vibrant”, a spus Szabó Lilla, directorul de programe al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.

De altfel, potrivit organizatorilor, în săptămâna Zilelor Culturale Maghiare de la Cluj se încearcă şi utilizarea cât mai largă a noilor străzi pietonale create în centrul oraşului, iar acest lucru „va avea loc în mod organic”, în funcţie de numărul şi nevoile participanţilor şi vizitatorilor.

În afara concertelor, festivalul își păstrează caracterul vibrant prin târgurile meșteșugărești și de carte, expozițiile în aer liber, evenimentele pentru copii și zonele dedicate gastronomiei. Strada Kogălniceanu, Curtea Folk de la Colegiul Reformat și Strada Vinului vor fi din nou spații de referință pentru experiențele culturale ale festivalului. Iubitorii sportului vor putea participa și anul acesta la Crosul Donaton, care va avea loc în ziua de 23 august, în Parcul Etnografic și pe cărările Pădurii Hoia.

Detaliile complete despre programul evenimentului vor fi disponibile în curând pe www.zilelemaghiare.ro și pe paginile oficiale de social media.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: