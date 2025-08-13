Vreme deosebit de caldă cu maxime de 36 de grade. Clujul, sub avertizare meteo Cod galben de caniculă.

Vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, iar județul Cluj se află sub o avertizare meteo Cod galben de caniculă.

Miercuri, 13 august, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculare și cu un disconfort termic în creștere.

Cerul va fi variabil la munte și preponderent senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale.

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de caniculă, valabilă în mai multe județe din sud-vestul, centrul și sud-estul țării.

Avertizarea meteo este valabilă miercuri, în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade.

În Cluj, vremea va fi în general plăcută, cerul va fi variabil cu înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane.

Maxima termică a zilei va ajunge la 32 de grade Celsius, iar minima termică va indica 15 grade Celsius.

Vremea se va menține călduroasă, cu un disconfort termic ridicat, până spre finalul săptămânii, iar temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii de 34 de grade Celsius.

