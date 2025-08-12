Vremea caldă continuă la Cluj. Prognoza meteo pentru marți, 12 august.

Începutul cald de săptămână continuă la Cluj, acolo unde marți temperatura maximă se apropie de 30 de grade Celsius.

A expirat codul galben de caniculă, dar vara își face simțită prezența la Cluj în continuare. Maxima pe care meteorologii o estimează marți va fi de 29 de grade Celsius în jurul orei 16:00.

Termometrele ar urma să arate cea mai scăzută temperatură dimineață, la ora 09:00, când sunt 20 de grade.

