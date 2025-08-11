Zi însorită pentru clujeni! Cum va fi vremea astăzi, 11 august.

Început de săptămână cu soare pentru locuitorii din Cluj-Napoca.

Prognoza meteo pentru luni, 11 august | Foto: monitorulcj.ro

Vremea bună s-a întors la Cluj, iar maximele preconizate luni, 11 august, vor atinge 33-34 de grade Celsius.

Temperaturile, totuși, sunt în scădere față de weekendul precedent, când au fost înregistrate maxime de 40 de grade Celsius.

La ora 10:00 se va încheia, așadar, Codul portocaliu de caniculă emis de meteorologi.

