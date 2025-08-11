Actualitate
ANYMA a creat un nou univers pe scena principală UNTOLD X. Fanii, captivați de un spectacol vizual exclusivist în ultima zi de festival.
UNTOLD X a intrat pe ultima sută de metri cu un show exclusivist, marca ANYMA pe scena principală a festivalului, unde fanii s-au distrat captivați de proiecții holografice combinate cu muzică și realitatea augumentată.Main stage-ul UNTOLD X s-a transformat în timpul show-ului ANYMA | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro
Anyma, unul dintre cei mai mari inovatori ai muzicii electronice, a oferit un show inedit pe scena principală UNTOLD X, unde a combinat realitatea augumentată cu muzica și proiecțiile holografice.
ANYMA redefinește universul UNTOLD
Anyma este proiectul solo al DJ-ului Mattero Milleri. El a redefinit conceptul de live performance și a transformat fiecare apariție într-o operă cibernetică.
Seria sa de show-uri sold-out a făcut istorie la Sphere Las Vegas, unde unde a utilizat realitatea augmentată pentru a crea o lume digitală interactivă, iar acum a oferit aceste momente inedite și la Cluj.
În ultima seară de festival, publicul a avut parte de un spectacol imersiv la UNTOLD X, unde animațiile 3D, proiecțiile high-end și soundscape-ul hipnotizant au creat o atmosferă unică.
Anyma nu și-a dorit doar să își depășească propriile limite, dar a și ridicat standardele industriei muzicale la un nou nivel.
Ediția aniversară a festivalul UNTOLD se desfășoară în perioada 7-10 august 2025, la Cluj-Napoca.
Abonametele sunt deja disponibile pentru ediția de anul viitor, UNTOLD ONE, pe site-ul untold.com.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: